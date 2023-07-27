العالم اليوم - موسكو وبيونغ يانغ.. تعاون عسكري ورسالة لواشنطن

انتم الان تتابعون خبر موسكو وبيونغ يانغ.. تعاون عسكري ورسالة لواشنطن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 10:20 صباحاً - وسط ترحيب حار استقبلت كوريا الشمالية ضيفها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الذي وصل إلى بيونغ يانغ في أول زيارة لمسؤول أجنبي للبلاد منذ جائحة كورونا.

سيرغي شويغو اجتمع بنظيره الكوري الشمالي وأكد أن موسكو ستعزز تعاونها العسكري مع بيونغ يانغ متحدثا عن الشراكة التاريخية والمهمة بين البلدين.

زيارة تأتي في وقت يشتد فيه العداء بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا التي أيدتها كوريا الشمالية منذ انطلاقها.

فأي رسالة ترغب موسكو وبيونغيانغ في إيصالها إلى واشنطن من خلال هذا التعاون؟

في هذا الصدد، قال الخبير في مركز الشرق الأدنى للدراسات، ديفيد دي روش، لـ"دوت الخليج" في حديث لبرنامج غرفة الأخبار على دوت الخليج:

"ما هو مثير للاهتمام هو حجم البعثة الروسية، التي ترأسها وزير الدفاع شويغو، أما بالنسبة للوفد الصيني فقد كان أقل في المستوى، إذ لم يكن هناك أشخاص بارزون".

"إنه احتفال بذكرى نهاية الحرب الكورية، وروسيا والصين لعبتا دورا رئيسيا في تقديم الأسلحة والرجال لكوريا الشمالية، لذا من الطبيعي أن تحضرا الاحتفال".

"روسيا تريد أيضا أن ترسل رسالة للعالم، مفادها أن لديها شركاء ولديها دول يمكن أن توفر لها ذخائر وأسلحة، لتستمر الحرب في أوكرانيا".

من جانبه، رأى عضو مجلس الدوما السابق، سيرغي ماركوف، أنه "لا توجد أي رسالة" تحاول موسكو إرسالها للعالم من خلال هذه الزيارة.

وأضاف في تصريحات لـ"دوت الخليج":

"ليست هناك رسالة. روسيا لا تريد إرسال أية رسائل إلى واشنطن أو الاتحاد الأوروبي، لأننا لا نتحدث معهم، وهم يكذبون كثيرا".

"مستوى بعثة روسيا عال جدا، فروسيا تخوض حربا شرسة في أراضي أوكرانيا السابقة، لذا من المهم أن يسافر وزير الدفاع ويحرك في مثل هذا التوقيت (في إشارة على أن روسيا ليست في مأزق بهذه الحرب)".