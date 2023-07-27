العالم اليوم - 5 مليارات دولار أرباح شل في الربع الثاني 2023.. تراجع بـ 56%

انتم الان تتابعون خبر 5 مليارات دولار أرباح شل في الربع الثاني 2023.. تراجع بـ 56% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 11:18 صباحاً - أعلنت شركة شل، الخميس، تحقيق أرباح بلغت خمسة مليارات دولار في الربع الثاني من العام، في تراجع 56 بالمئة عنها قبل عام، مع هبوط أسعار النفط والغاز بعد صعودها بفعل الحرب في أوكرانيا.

وزادت شل توزيعات الأرباح إلى 0.33 دولار للسهم خلال الربع كما أعلنت سابقا في يونيو.

وأعلنت عن إعادة شراء أسهم بثلاثة مليارات دولار على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مقارنة مع 3.6 مليار دولار في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال الرئيس التنفيذي وائل صوان في بيان "سنواصل إعطاء الأولوية لإعادة شراء الأسهم بالنظر إلى القيمة التي تمثلها أسهمنا".

في يونيو، أعلنت شل أنها ستعيد شراء ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من الأسهم في النصف الثاني من العام. وقالت الخميس إن عمليات إعادة الشراء التي لا تقل عن 2.5 مليار دولار سيتم الإعلان عنها في نتائجها للربع الثالث.

خالفت أرباح شل المعدلة توقعات المحللين المقدمة من الشركة لربح 5.8 مليار دولار.

وتأتي هذه النتائج مقارنة مع أرباح ربع سنوية قياسية بلغت 11.5 مليار دولار قبل عام و9.65 مليار دولار في الربع الأول من 2023.

أسباب التراجع

عزت شركة شل تراجع الأرباح بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار النفط والغاز، وهوامش التكرير، وأحجام المبيعات، مقارنة بالربع السابق.

ارتفعت أسعار النفط والغاز العام الماضي في أعقاب الحرب في أوكرانيا، لكن أسعار الطاقة تراجعت بحدة هذا العام مع انحسار المخاوف من حدوث نقص.

بلغ متوسط أسعار خام برنت القياسي 80 دولارًا للبرميل في الربع الثاني من عام 2023، انخفاضًا من 110 دولارات في العام السابق.

انخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى 11.75 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu) من حوالي 33 دولارًا.

قالت شركة شل، أكبر متداول للغاز الطبيعي المسال في العالم، إن أرباح قسمها الرئيسي تراجعت إلى النصف مقارنة بالربع السابق بسبب ضعف أداء قسم التداول فيها.

خفضت شل ديونها المتراكمة إلى 40.3 مليار دولار بنهاية الربع الثاني، بانخفاض من 44.2 مليار دولار قبل 3 أشهر، وخفضت نسبة الدين إلى رأس المال، المعروف بنسبة المديونية، بنقطة مئوية واحدة إلى 17 بالمئة.

ذكرت شركة Equinor النرويجية الأربعاء عن انخفاض بنسبة 57 بالمئة في أرباح الربع الثاني.