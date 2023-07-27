روسيا تعلن العثور على آثار متفجرات بسفينة أجنبية للحبوب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 11:25 صباحاً - نقلت وكالات أنباء روسية اليوم الخميس، عن جهاز الأمن الاتحادي قوله إنه عثر على آثار متفجرات على متن سفينة أجنبية متجهة من تركيا إلى روسيا لتحميل حبوب، مضيفًا أن السفينة دخلت في السابق ميناء أوكرانيا، حسب ما ذكرت.

وهذا هو ثاني إعلان من نوعه هذا الأسبوع، فقد أعلن جهاز الأمن الاتحادي يوم الإثنين الماضي، العثور على آثار متفجرات على متن سفينة أخرى أبحرت من تركيا إلى ميناء روستوف أون دون في روسيا لتحميل حبوب.

وسبق أن اتهمت روسيا سفن الحبوب التي تبحر إلى أوكرانيا بموجب اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود بحمل شحنات عسكرية أوكرانية. وانسحبت روسيا من الاتفاق الأسبوع الماضي، ما أدى إلى انهياره.