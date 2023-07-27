العالم اليوم - 6 مليارات دولار أرباح بنك باركليز بالنصف الأول.. نمو بـ 24%

انتم الان تتابعون خبر 6 مليارات دولار أرباح بنك باركليز بالنصف الأول.. نمو بـ 24% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 12:22 مساءً - أعلن بنك باركليز، الخميس، تحقيق أرباح في النصف الأول من العام جاءت متوافقة مع التوقعات، إذ واصلت أنشطته الاستهلاكية وبطاقات الائتمان، التي تشهد ازدهارا، تعويض أثر تدهور إيرادات في بنكه الاستثماري مع تعثر إبرام صفقات الشركات، لكن البنك حذر من الضغوط المتزايدة على أعماله في المملكة المتحدة.

وأعلن البنك البريطاني عن أرباح قبل الضرائب بلغت 4.6 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 6 مليارات دولار) بالتماشي مع متوسط توقعات المحللين البالغ 4.5 مليار جنيه إسترليني، وأعلى من 3.7 مليار جنيه إسترليني حققها في الفترة نفسها قبل عام، ما يعادل نسبة نمو على أساس سنوي بنحو 24 بالمئة.

وافتتحت أسهم باركليز في بورصة لندن على هبوط بحوالي خمسة بالمئة.

قال محللون مصرفيون في جيه بي مورغان إنهم يتوقعون تخفيضات صغيرة لأداء باركليز المستقبلي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تقلص هوامش الربح في بريطانيا مع اشتداد المنافسة وتكافح الأسر مع ضغوط تكلفة المعيشة.

وأدى ارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق الرئيسية لبنك باركليز في المملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى زيادة إيرادات البنوك، لكنه يضغط أيضًا على المقترضين ويزيد من مخاطر التخلف عن سداد القروض.

وقد خصص البنك 896 مليون جنيه في فترة الستة أشهر للقروض المتعثرة، أي أكثر من ضعف المبلغ المخصص في العام السابق عند 341 مليون جنيه إسترليني.

نتائج وحدة الاستثمار

أعلن بنك باركليز عن انخفاض دخل ذراعه الاستثماري بنسبة 10 بالمئة - دون توقعات المحللين - مع انخفاض الدخل من قسم الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 6 بالمئة إلى 2.97 مليار جنيه وتراجع الدخل من وحدة الأسهم بنسبة 49 بالمئة إلى 1.3 مليار جنيه.

وكان عمالقة البنوك الأميركية، مثل غولدمان ساكس وسيتي غروب، قد أعلنوا في وقت سابق من هذا الشهر، عن نتائج باهتة للخدمات المصرفية الاستثمارية، وإن كان المدير المالي لبنك جي بي مورغان، جيريمي بارنوم، قال إنه يرى براعم خضراء تظهر في مجالات مثل طروحات الأسهم.

كما أعلن دويتشه بنك الأربعاء أن عائدات البنوك الاستثمارية ستنخفض هذا العام بدلاً من أن تظل ثابتة.

قال العديد من المستثمرين لرويترز هذا الشهر إنهم يريدون من البنك إعطاء الأولوية لإعادة المزيد من رأس المال للمساهمين بدلاً من استثماره، بعد أن أكمل المقرض إعادة شراء 500 مليون جنيه في أبريل.