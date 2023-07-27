العالم اليوم - نتائج القصف الليلي الروسي: "لم يعد هناك وجود لميناء أوديسا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 12:22 مساءً - أعلن الحاكم المحلي في أوديسا أوليغ كيبر عبر "تلغرام" الخميس، مقتل رجل وتضرّر منشآت في أحد الموانئ جراء ضربات ليلية روسية جديدة على منطقة أوديسا

ووفقا لوسائل إعلام روسية، فإن المعطيات الميدانية تؤكد أن سلسلة الضربات الصاروخية الليلية الروسية الثلاث ضد موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، بعد الهجوم الذي تعرض له جسر القرم، حققت أهدافها.

وتعرضت البنية التحتية البحرية في مدينة أوديسا، جنوبي أوكرانيا، والمدن المجاورة لأضرار بالغة، كما تم تدمير قاعدة للمرتزقة الأجانب والمطار العسكري في نيكولاييف.

ووفقا للمعطيات الأوكرانية، استهدف الجيش الروسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، المناطق المذكورة بـ:

16 صاروخا مجنحا من طراز "كاليبر".

8 صواريخ مجنحة من طراز "خا-22".

6 صواريخ "أونيكس" تم إطلاقها من منظومة باستيون الساحلية.

صواريخ "خا-59" الجوية الموجهة (لم يحدد العدد).

عشرات المسيرات الجوية الهجومية.

وخلال ذلك تم مجددا استهداف الموانئ والمراسي وأنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات الأوكرانية ومنشآت عسكرية أخرى وخاصة في أوديسا.

ووفقا لشهود عيان تحول مبنى إدارة ميناء أوديسا وكذلك مصرف "فوستوك" المجاور، لكومة من الحجارة وأنقاض الهياكل الخرسانية، ولم يعد هناك وجود لميناء أوديسا.

وكتب شاهد عيان في مواقع التواصل الاجتماعي: "انتهى كل شيء. لم يعد هناك ميناء. هناك أنقاض الخرسانة المسلحة ولكن لا فائدة منها. ميناء أوديسا تحول إلى نفايات".

كييف: تضرر 26 منشأة للبنية التحتية بالموانئ

في كييف، قال أولكسندر كوبراكوف نائب رئيس الوزراء الأوكراني، في بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء، إن:

26 منشأة للبنية التحتية بالموانئ الأوكرانية.

5 سفن مدنية تضررت خلال 9 أيام من الضربات الجوية الروسية.

وقال أوليغ كيبر حاكم منطقة أوديسا بأوكرانيا، عبر "تلغرام" اليوم الخميس عقب تصريح كوبراكوف، إن روسيا قصفت مزيدا من البنية التحتية للموانئ بالمنطقة في هجوم صاروخي الليلة الماضية مما أسفر عن مقتل حارس فضلا عن إلحاق أضرار بمحطة للشحن.

وقال كيبر "أطلق الروس صواريخ كاليبر من غواصة في البحر الأسود".

وأشار إلى أنّ الغارة تسبّبت في مقتل شخص، وألحقت أضراراً بتجهيزات محطة للشحن البحري، كما دمرت مبنى صغيراً وسيارتين.