العالم اليوم - المركزي التركي يتعهد بمواصلة التشديد النقدي "تدريجيا"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 12:22 مساءً - قالت الرئيسة الجديدة للبنك المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، الخميس، إن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجيا وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية.

وفي حديثها خلال أول مؤتمر صحفي تعقده منذ توليها منصبها، للإعلان عن تقرير التضخم الفصلي للبنك، ذكرت أركان أن التضخم سيرتفع على المدى القصير وسيظهر تأثير الإجراءات عليه في الربع الثاني من عام 2024.

كما قالت أركان إن البنك المركزي رفع توقعاته للتضخم بنهاية عام 2023 إلى 58 بالمئة من 22.3 بالمئة في تقريره السابق، ورفع توقعاته للتضخم في نهاية عام 2024 إلى 33 بالمئة من 8.8 بالمئة.

وأضافت أركان في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أنقره إن توقعات التضخم للبنك لنهاية عام 2025 تبلغ 15 بالمئة.

وكان مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، أعلن عقب اجتماعه برئاسة جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، الأربعاء، أن هدف الاقتصاد الكلي في المرحلة المقبلة، هو خفض معدل التضخم لمرتبة الآحاد من جديد في البلاد.

ومنذ نوفمبر من العام الماضي يتراجع معدل التضخم في تركيا بشكل متواصل بعد أن لامس أعلى مستوى في 24 عاما تجاوز 85 بالمئة في أكتوبر من العام الماضي.

وبحسب بيانات رسمية، فإن معدل التضخم السنوي في تركيا انخفض في يونيو الماضي للشهر الثامن على التوالي إلى نحو 38.2 بالمئة في يونيو، مقابل حوالي 39.6 بالمئة في الشهر السابق.

ورفع البنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 17.5 بالمئة، بعد أن رفعها في الشهر الماضي بمقدار 650 نقطة أساس، مواصلا الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان، كما تعهد بمزيد من التشديد النقدي.