العالم اليوم - الإمارات تتضامن مع السعودية وتعزّي في سقوط عسكرية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 12:22 مساءً - أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية، وصادق تعازيها في سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في خميس مشيط، والذي أسفر عن استشهاد طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن "خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم".

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