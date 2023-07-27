بن غفير يقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة
اقتحم مستوطنون صهاينة، اليوم الخميس بقيادة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عشرات المستوطنين يتقدمهم وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف، اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، في ذكرى ما يسمونه "خراب الهيكل" المزعوم، وذلك من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته.
وعمدت شرطة العدو إلى نشر عناصر الوحدات الخاصة في باحات الأقصى لتوفير الحراسة للمقتحمين، وكذلك لإبعاد الفلسطينيين عن مسار الاقتحامات.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة العدو في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
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