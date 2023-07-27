العالم اليوم - بنك مصري يطرح شهادة ادخار بالجنيه بعائد 40% يصرف مقدما

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 02:22 مساءً - أصدر البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر، الأربعاء، شهادة ادخار جديدة بالجنيه المصري، مدتها ثلاث سنوات، بعائد تراكمي 40 بالمئة يصرف مقدما.

وقال البنك على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة 5 آلاف جنيه ومضاعفات الألف، وبدون حد أقصى. ولا يمكن كسر الشهادة قبل مرور 6 أشهر.

الميزة الأساسية في هذه الشهادة هو صرف العائد بالكامل عند شراء الشهادة، وهو أسلوب اتبعته بعض البنك المصرية مؤخرا في إطار تسويق منتجاتها، والحفاظ على حصتها السوقية من الودائع والمدخرات.

لكن عند النظر إلى الفائدة المقدمة على شهادة البنك العربي الأفريقي على أساس سنوي فهي حوالي 13.3 بالمئة، غير أن صرفها مقدما يضمن الاستفادة منها بشكل عاجل، وتفادي تأثير التضخم المرتفع على قيمة العوائد في حال صرفها على دفعات شهرية أو ربع سنوية.

كما أن السوق المصري لا يزال يقدم فوائد سنوية أكبر على شهادات الادخار التقليدية التي تصرف عوائدها على مدار أجل الشهادات، مثل التي يقدمها البنك الأهلي وبنك مصر والتي تصل إلى 19 بالمئة ثابتة سنويا ولمدة 3 سنوات، أو 22 بالمئة متناقصة.

البنك العربي الأفريقي الدولي نفسه لديه شهادة ادخار بالجنيه مدتها ثلاث سنوات بعائد يصل إلى 19.25 بالمئة يصرف سنويا، أو 18.5 بالمئة شهريا.

يذكر أن بنكا الأهلى المصري ومصر، طرحا قبل يومين، شهادتي ادخار بالدولار، لمدة 3 سنوات، بعائد سنوي 9 بالمئة يصرف مقدما بما يعادله بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27 بالمئة من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بالدولار، وعائد سنوي 7 بالمئة؜ ويصرف ربع سنويا بالدولار.