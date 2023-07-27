بوتين: مستعدون لتعزيز دور الاتحاد الإفريقي على الساحة الدولية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 02:29 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن القمة الروسية الإفريقية ستبحث تعزيز التعاون التجاري والأمن الغذائي.

وأضاف بوتين خلال اجتماعه مع قادة الاتحاد الإفريقي، أن روسيا تسعى لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في كل المجالات.

وأكد بوتين أن العلاقات التجارية مع البلدان الإفريقية شهدت نموًّا، وزاد معدل مبيعات السلع 35% تقريبًا.

وتوقع بوتين أن يجري اتخاذ قرار انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة الدول العشرين في القمة المقبلة التي تعقد بالهند.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن العقوبات فرضت بطريقة غير شرعية على بلاده.

وتنظر القمة الروسية الإفريقية في أربعة بيانات، بالإضافة إلى خطة عمل مدتها 3 سنوات، تهدف إلى تعزيز التعاون بين روسيا والدول الإفريقية، وتحفيز التجارة والاستثمار ومحاربة الفقر. وتدعم القمة تطلع الدول الإفريقية إلى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتقدم.