العالم اليوم - تضاعف قيمة مشاريع الاستثمار الأجنبي بالدول العربية في 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 03:22 مساءً - قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، الخميس، إن عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المنطقة العربية، ارتفع بنسبة 74 بالمئة في سنة 2022 على أساس سنوي ليصل إلى 1617 مشروعا.

وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023، أن التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع بلغت 200 مليار دولار بزيادة 358 بالمئة عن سنة 2021.

وقال المدير العام للمؤسسة، عبد الله الصبيح، إن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية، انعكست إيجابا على عدد المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة الى المنطقة، وتكلفتها الاستثمارية مع توقعات باستمرار الأداء القوي في عام 2023.

وأشار إلى ارتفاع عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة بمعدل 28 بالمئة، والتكلفة بمعدل 70 بالمئة، لتبلغ 74 مليار دولار خلال الثلث الأول من 2023، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح الصبيح أن عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني زاد بمعدل 84 بالمئة الى 245 مشروعا في 2022، كما زادت تكلفة هذه المشاريع بمعدل 623 بالمئة الى 45.6 مليار دولار خلال العام نفسه.

وأكد الصبيح، أن الحجم التراكمي للعمليات المضمونة للمؤسسة بلغ نحو 27 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، مؤكدا مواصلة جهودها لتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، وتشجيع الصادرات العربية إلى مختلف دول العالم.

ودعا دول المنطقة، لسرعة تنفيذ خطط متكاملة لتحسين مناخ الاستثمار بمختلف مكوناته السياسية والاقتصادية والمؤسسية، لاسيما مع تزايد حدة المنافسة بين دول العالم على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطاعاتها المختلفة.