العالم اليوم - الاقتصاد الأميركي يفاجئ السوق بنمو قوي.. 2.4% بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 04:20 مساءً - قفز معدل نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الجاري إلى 2.4 بالمئة، في مفاجئة قوية للأسواق، بعد توقعات بأن يتباطأ إلى 1.8 بالمئة، وذلك بحسب القراءة الأولى التي صدرت الخميس.

وكان اقتصاد الولايات المتحدة نما بنسبة 2 بالمئة في الربع الأول بحسب القراءة النهائية، وذلك بعد تعديله بالزيادة من القراءة الثانية التي بلغ فيها النمو نسبة 1.3 بالمئة.

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