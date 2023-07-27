العالم اليوم - تقدم روسي مهم في لوغانسك وقصف مطارات ومراكز أوكرانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 05:21 مساءً - كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، عن تحقيق قواتها تقدما مهما على جبهات القتال، خصوصا في مقاطعة لوغانسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية تقدمت 12 كيلومترا على طول خط الجبهة و3 كيلومترات في العمق الأوكراني في منطقة سيرغييفكا في لوغانسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه منذ 23 يوليو الجاري، تقدمت الوحدات الروسية، في منطقة سيرغييفكا بلوغانسك "12 كيلومترا على طول الجبهة و3 كيلومترات في عمق دفاع العدو".

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، بلغت خسائر أوكرانيا على محوري جنوبي دونيتسك وزابوريجيا، خلال اليوم الفائت:

أكثر من 280 عسكرياً

25 دبابة

10 مركبات قتالية للمشاة

3 مركبات قتالية مدرعة، وسيارتين

راجمة صواريخ من طراز ’آر إم-70‘ ( فامبير) تشيكية الصنع،

مدفعا هاوتزر ’إف إتش-70‘ بريطانيين.

5 صواريخ من طراز "هيمارس"

20 مركبة أوكرانية مسيرة

قصف مطارات أوكرانية

وعلى الصعيد ذاته، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية استهدفت مقرات القيادة والمطارات وأماكن انتشار القوات الأوكرانية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الروسية ضربات مركزة بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة، على المطارات ونقاط المراقبة ومحلات التجميع ومواقع تخزين القوارب المسيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك استهدفت الصواريخ والأسلحة والمعدات العسكرية الواردة من الدول الأوروبية وأميركا".

وأضاف البيان أن "الغرض من الضربات قد تحقق، وقد تم ضرب جميع الأشياء المحددة".

حت الإجراءات النشطة والغارات الجوية ونيران المدفعية، لقوات مجموعة الجنوب، في صد 9 هجمات للعدو في مناطق أفدييفكا ومارينكا وشمالي كيروفو في دونيتسك".

وتابع البيان أنه في منطقة كونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الهجوم 79 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.

وتم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 100 قرب يامبول في دونيتسك.

إحباط هجوم أوكراني على سفينة حربية روسية

من ناحية ثانية، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، الخميس، إحباط محاولة للأجهزة الخاصة الأوكرانية لشن "هجوم إرهابي" على سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي تحمل أسلحة صاروخية عالية الدقة.

وقال الأمن الروسي في بيان له: