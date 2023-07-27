العالم اليوم - تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 06:22 مساءً - أظهر تقرير من وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو.

وأفاد البيان بأن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى انخفض سبعة آلاف إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 221 ألفا.

وتسارع معدل نمو الاقتصاد الأميركي بالربع الثاني بما يفوق التوقعات، وفق بيانات حكومية نشرت الخميس، مدفوعا إلى حد ما بإنفاق المستهلكين وبعض أشكال الاستثمار.

وسجّل نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي نسبة بلغت 2.4 في المئة للفترة من أبريل حتى يونيو، متجاوزا توقعات المحللين مقارنة مع معدل 2 بالمئة تم تسجيله في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023.