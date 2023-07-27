العالم اليوم - لاغارد: المركزي الأوروبي "منفتح" بشأن قرارات الفائدة المقبلة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 06:22 مساءً - أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس، أنها ستكون "منفتحة" في قراراتها المقبلة بشأن أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن المؤسسة المالية قد تقرر وقف هذا الإجراء بعد رفعها عدة مرات.

وقالت في مؤتمر صحافي في فرانكفورت "سنكون في غاية الانفتاح في ما يتعلق بالقرارات التي ستتخذ في سبتمبر وفي الاجتماعات التالية" والتي ستعتمد على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وأوضحت لاغارد "ننتقل إلى مرحلة نعتمد فيها على البيانات الاقتصادية" التي سيتقرر في ضوئها "ما إذا كنا نرفع (المعدلات) أو إذا سنتوقف عن ذلك".

وأضافت "قد نقرر زيادة أو توقفا. سيكون ذلك رهنا بالاجتماعات".

وأكدت أن مجلس الحكام لن يخفض بأي حال من الأحوال معدلاته في الاجتماعات المقبلة.

وقرر المركزي الأوروبي الخميس رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك للمرة التاسعة على توالي، في إطار حربه على التضخم للعودة به إلى مستوى 2 بالمئة.