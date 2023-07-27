الجفاف يدمر 30% من إنتاج النبيذ في أوروجواى بعد تضرر محصول العنب

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 06:29 مساءً - تستمر موجة الجفاف في اثارة حالة من القلق لدى أوروجواى، فبعد نقص مياه الشرب ، فقدت البلاد 30% من إنتاج النبيذ، وفقا لتقديرات وزارة الثروة الحيوانية والزراعية والثروة السمكية، وذلك بسبب تضرر محصول العنب.

وقال المعهد الوطنى لزراعة العنب أنه تم تخصيص 60 مليون بيزو أي حوالى 1.6 مليون دولار في صندوق لتعويض مزراعى العنب المتضررين.

وأعلن وزير الثورة الحيوانية ، فيرناندو ماتوس، ورئيس المعهد الوطنى لزراعة العنب ، ريكاردو كابريرا ، في مؤتمر صحفى عن خطة الدعم لمساعدة المنتجين الذين تأثروا بأزمة عجز المياه طوال موسم الحصاد عام 2023، حيث تقدموا بأن هناك ضرر حقيقى من المحتمل أن يكون له عواقب في المستقبل.

وأنتجت اوروجواى ما بين 90 و 105 ملايين كيلوجرام سنويًا في السنوات الأخيرة من العنب، وفي هذا العام ، انخفض الإنتاج إلى 70 مليونًا، مما يعني تأثيرًا بنسبة 30% تقريبًا. ومع ذلك ، قال ماتوس: "الوضع متغير ، حيث لم يتأثر جميع المنتجين بنفس الطريقة".

وأشار التسلسل الهرمي بهذا المعنى إلى أن هذا التعويض لمزارعي العنب سيغطي حوالي 6000 هكتار متأثر في جميع أنحاء التراب الوطني. بدورها ، أشارت السلطات إلى أن المنتجين لديهم خيار ائتماني في جمهورية التمويل الأصغر من قروض لمدة 5 سنوات بمعدل 0٪.

وتعتبر أوروجواى المنتج الرئيسى في العالم للنبيذ، بعد فرنسا، حيث تشتهر بزراعة العنب الأحمر، ولكن نظرا للظروف الجوية القاسية فإنها أصبحت تعانى من نقص في المحصول.