العالم اليوم - العمل من المنزل.. حكومة مصر تلجأ لهذا الحل لترشيد الكهرباء

انتم الان تتابعون خبر العمل من المنزل.. حكومة مصر تلجأ لهذا الحل لترشيد الكهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 07:20 مساءً - قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الخميس، إن بعض موظفي الحكومة سيعملون من المنزل كل أحد خلال شهر أغسطس لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأضاف أن هناك خطة حكومية لمزيد من ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك بعد موجة انقطاعات في التيار الكهرباء تسود مصر منذ منتصف الأسبوع الماضي، وهو ما أرجعته الحكومة إلى نقص في ضغط الغاز الطبيعي لمحطات التوليد، ووعدت بحل الأزمة هذا الأسبوع.

أزمة الكهرباء التي تواجهها مصر حاليا هي الأولى من نوعها منذ 2014، حيث توسعت الحكومة بقوة في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء لتزيد قدراتها الإنتاجية بكثير عن احتياجاتها الفعلية.

وقال مدبولي إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي جاءت نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة الذي تعاني منه كل دول العالم.

وأضاف أن مصر ستستورد المزيد من المازوت في الفترة القادمة، ضمن محاولات الحكومة لتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، مشددا على أن انقطاعات الكهرباء الحالية لا علاقة لها بمستويات إنتاج الغاز الطبيعي، وأنه لا توجد مشاكل في الإنتاج من حقل غاز ظهر.

"الحكومة ستستورد ما قيمته 250 إلى 300 مليون دولار من المازوت للتغلب على انقطاع الكهرباء المتكرر"، بحسب ما قاله مدبولي.