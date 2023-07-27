العالم اليوم - اجتماع طارئ "للتعاون الإسلامي" لبحث تكرار تدنيس وحرق المصحف

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 07:20 مساءً - تعقد منظمة التعاون الإسلامي، يوم الاثنين ،الدورة الاستثنائية الـ18 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء، بشكل افتراضي، لبحث تكرار حوادث تدنيس وحرق نسخ من المصحف في السويد والدنمارك، وذلك بناءً على طلب السعودية، رئيس القمة الإسلامية الـ14، والعراق.

يأتي هذا الاجتماع الوزاري الطارئ تنفيذاً لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة يوم 2 يوليو 2023، بشأن حرق نسخة من المصحف في السويد، حيث دعا إلى عقد اجتماع طارئ رفيع المستوى عند الاقتضاء.

كما يأتي الاجتماع في ضوء المشاورات التي يجريها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، مع الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذ البيان الختامي الصادر عن اللجنة التنفيذية، والنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات رداً على تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية التي تمثل مظهراً من مظاهر الكراهية الدينية المتعمدة والتعصب.