العالم اليوم - وول ستريت ترتفع مع آمال بتحقيق الاقتصاد لهبوط سلس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 07:20 مساءً - ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، الخميس، مدعومة بأمل اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي من التوقف عن رفع سعر الفائدة، وأن يتجه أكبر اقتصاد في العالم نحو هبوط سلس، في حين قفزت أسهم ميتا بلاتفورمز بناء على توقعات بنحقيق عائدات قوية في الربع الثالث.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي، معدل الفائدة الرئيسي، الأربعاء، إلى أعلى مستوى منذ العام 2001 في مواجهة التضخم.

وقال المصرف المركزي الأميركي أن رفع المعدل بربع نقطة مئوية يرفع سعر الإقراض الأساسي إلى ما بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، مضيفا أنه "سيواصل تقييم المعلومات الإضافية وانعكاساتها على السياسة النقدية".

تبنت "لجنة السوق المفتوحة الفدرالية" التي تحدد أسعار الفائدة لهجة مشابهة عندما صوتت لصالح إبقاء المعدلات ثابتة في يونيو، ويشير البيان الأخير إلى أن صانعي القرار يفكّرون في تجميدها مرة أخرى في اجتماعهم المقبل في سبتمبر.

وحصلت أسهم شركات التكنولوجيا أيضا على دعم من آمال توقف الفيدرالي عن رفع الفائدة، فقد ارتفع سهم ميتا بلاتفورمز بنسبة 6.9 بالمئة، بعد توقعات قوية للأرباح حيث يركز مشغل منصات التواصل الاجتماعي على الكفاءة ويبني قدرات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

جاءت هذه النظرة في أعقاب تقرير أرباح قوي من شركة ألفابت المالكة لغوغل، والتي أظهرت أيضًا انتعاشا في قطاع الإعلانات الرقمية.

ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 35 بالمئة تقريبًا هذا العام، ويتجه مؤشر داو جونز لتحقيق سلسلة مكاسب لمدة 14 يومًا بعد أن حقق أطول ارتفاع له منذ منتصف عام 1987 الأربعاء.

تحركات الأسواق

ارتفع مؤشر ​​داو جونز الصناعي 21.32 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 35,541.44 نقطة، بحلول الساعة 15:50 بتوقيت غرينيتش.

كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بـ 20.89 نقطة أو 0.46 بالمئة إلى 4,587.39 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 136.28 نقطة أو 0.96 بالمئة إلى 14,260.39 نقطة.