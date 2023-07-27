وزير الخارجية السويدي: ندين حرق المصحف
أدانت حكومة ستوكهولم، اليوم الخميس، جريمة حرق وتدنيس المصحف"القرآن الكريم"، وذلك وسط تصاعد التوترات بين السويد ودول إسلامية.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، صرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم للصحافيين أن بلاده لا تجيز حرق المصحف، وأن "هناك تصورا في بعض البلدان بأن الدولة السويدية وراء ذلك أو تتغاضى عنه. لسنا كذلك".
وأضاف بيلستروم : "هذه أفعال يرتكبها أفراد لكنهم يفعلون ذلك في إطار قوانين حرية التعبير".
ونفي الوزير السويدي أن تكون بلاده تتغاضى عن جريمة حرق وتدنيس المصحف.
ولا تزال تداعيات وقائع حرق نسخ من المصحف أو تمزيق صفحاته متواصلة في الدول الإسلامية.
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