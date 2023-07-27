العالم اليوم - الدولار يرتفع بعد بيانات قوية خففت آمال وقف التشديد النقدي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 08:17 مساءً - ارتفع الدولار أمام سلة عملات رئيسية، الخميس، بعد أن دفعت بيانات اقتصادية أميركية أفضل من المتوقع، المستثمرين لإعادة النظر في توقعهم بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، سيوقف رفع أسعار الفائدة.

ونما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، في ظل دعم سوق العمل القوية لإنفاق المستهلكين، في حين عززت الشركات الاستثمار في المعدات، مما قد يحد من احتمالات الركود.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية اليوم، أن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية، انخفضت في الأسبوع المنتهي يوم 22 يوليو.

وأفاد البيان بأن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى، انخفض سبعة آلاف إلى وتيرة معدلة، في ضوء العوامل الموسمية عند 221 ألفا.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست من نظيراتها الرئيسية، 0.682 بالمئة إلى 101.770، في حين انخفض اليورو 0.86 بالمئة إلى 1.0988 دولار.

أما الين الياباني فتراجع 0.72 بالمئة مقابل الدولار إلى 141.22 للدولار، في حين تراجع الجنيه الاسترليني أمام العملة الأميركية في أحدث تعاملات 0.81 بالمئة إلى 1.2834 دولار.

وكان المركزي الأميركي رفع الأربعاء، أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعا، وهي المرة الحادية عشرة التي يرفع فيها الفيدرالي سعر الفائدة في آخر 12 اجتماعا له.

وبينما ترك رئيس المجلس جيروم باول الباب مفتوحا أمام زيادة أخرى في سبتمبر، استبعد المتعاملون حدوث ذلك.