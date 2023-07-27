العالم اليوم - مصر تعلن الاستمرار في قطع الكهرباء حتى انحسار موجة الحر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 10:20 مساءً - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الخميس، استمرار قطع الكهرباء في أنحاء البلاد بهدف تخفيف الأحمال عن الشبكة بسبب موجة الحر الشديدة.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون الرسمي "عندنا احتياج لتخفيف الأحمال طالما استمرت درجات الحرارة المرتفعة". وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وتشهد مصر، مثل العديد من دول العالم، موجة ارتفاع في درجات الحرارة بدأت قبل عشرة أيام وترافقت مع تقنين في التيار الكهربائي. إذ بلغت درجات الحرارة نهارا أكثر من 45 درجة مئوية في بعض مناطق البلاد، بحسب هيئة الارصاد المصرية.

تخفيف الأحمال

وعملت الحكومة خلال السنوات الأخيرة على تطوير قطاع الكهرباء باستثمارات بلغت مليارات الدولارات.

وأوضح رئيس الوزراء أن انقطاع الكهرباء قد يراوح بين ساعة أو ساعتين في اليوم "على الأكثر".

وأشار الوزير إلى أن "متوسط استهلاك كميات الغاز الطبيعي والمازوت بلغ في اليوم الواحد ما بين 144 و146 مليون متر مكعب"، مقارنة بكمية 129 مليون متر مكعب كانت تستهلك وقت الذروة في الأيام العادية.

وتابع "أمس (الأربعاء) وصل الاستهلاك إلى 152 مليون متر مكعب، وفي حال عدم تخفيف الأحمال، قد يصل الاستهلاك إلى 160 و162 مليون متر مكعب في اليوم".

وقال "لم تكن هذه الكميات متاحة ولم تكن في الحسبان.. استخدمنا كل ما لدينا من المازوت وارتفع استخدامنا من الغاز"، مشيرا إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء إلى 36 ألف ميغاوات في اليوم، مقارنة ب 33 الف ميغاوات في أوقات الذروة العادية.

ووجّه مدبولي موظفي القطاع العام إلى العمل من المنزل عبر الإنترنت اعتبارا من الأحد 6 أغسطس في خدمات معينة في المصالح الحكومية، ودعا القطاع الخاص إلى تطبيق ذلك.

وقال مدبولي في مؤتمره الصحافي الخميس "لولا مشروعات الكهرباء (المحطات الجديدة)، كان سيكون المتاح من الكهرباء فقط في اليوم ثلاث ساعات".

وكانت الحكومة المصرية تعاقدت في عام 2015 مع شركة "سيمنز" الألمانية لبناء ثلاث محطات كهرباء عملاقة باستثمارات بلغت 6 مليارات يورو لتحسين قدرة الشبكة.

وقفزت صادرات الغاز الطبيعي المصرية بشكل غير مسبوق لتبلغ 8 مليارات دولار عامي 2021/22، مقابل 0,6 مليار دولار عامي 2013/14.