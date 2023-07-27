العالم اليوم - واشنطن "لا ترى مؤشرات على تورط فاغنر" في انقلاب النيجر

انتم الان تتابعون خبر واشنطن "لا ترى مؤشرات على تورط فاغنر" في انقلاب النيجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يوليو 2023 10:20 مساءً - استبعد البيت الأبيض، يوم الخميس، تورط مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب على رئيس النيجر محمد بازوم من قبل الحرس الرئاسي.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير إن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات يعتد بها على تورط روسيا، أو قوات مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة في الانقلاب بدولة النيجر.

ونقلت رويترز عن المتحدثة قولها إن واشنطن تحث المواطنين الأميركيين في البلد الأفريقي على توخي الحذر.

وفيما يتعلق بصحة الرئيس النيجري المحتجز من قبل الانقلابين، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي قوله إنه تحدث يوم الخميس إلى الرئيس بازوم الذي قال جنود من الحرس الرئاسي إنهم أطاحوا به.

وقال فكي على هامش القمة الروسية الأفريقية التي تنعقد في سان بطرسبرغ الروسية “إنه في وضع جيد للغاية. بل إنني تحدثت معه اليوم (الخميس). إنه بخير".

وفي وقت سباق الخميس، حث بازوم، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، القوى الديمقراطية على مقاومة الاستيلاء على السلطة.