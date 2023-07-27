البرلمان التايلاندى يجتمع الشهر المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 يوليو 2023 10:27 مساءً - أفاد البرلمان التايلاندى بأنه من المقرر أن يجتمع يوم الرابع من شهر أغسطس المقبل لإجراء محاولة جديدة اختيار رئيس وزراء جديد، فى ظل الجمود السياسي المستمر بعد الانتخابات الوطنية التى جرت فى البلاد شهر مايو الماضى.

وأوضح البرلمان - في وثيقة تحدد جدول أعماله خلال الاجتماع المقبل، حسبما نقلت قناة "تشانل نيوز آشيا" اليوم /الخميس/ - أن من شأنه "أن ينظر ويصادق على الشخص المناسب ليصبح رئيسا للوزراء".

ومع ذلك فإن رئيس البرلمان، وان محمد نور ماثا، قال - للصحفيين في البرلمان قبل إصدار جدول الأعمال - إن التصويت قد يتم إرجاؤه بسبب عدم البت في مراجعة المحكمة لقرار سابق.

ومن المقرر أن تراجع المحكمة يوم الخميس المقبل، التماسا بشأن قرار حظر ترشح زعيم حزب "السير قدما"، بيتا ليمجاروينرات، لشغل المنصب، وفي حال قبلت المحكمة الالتماس، فإنه سيتم إرجاء التصويت البرلماني المقرر فى اليوم التالى.