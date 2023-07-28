العالم اليوم - إسرائيل.. التعديلات القضائية تضرب شعبية نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل.. التعديلات القضائية تضرب شعبية نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 12:22 صباحاً - لا تزال أزمة التعديلات القضائية في إسرائيل تضرب بقوة فتعمق الأزمة السياسية وتزيد الاحتجاجات في الشارع وتقسم الجيش وتضر بالاقتصاد، وتثير استياء الحليف الأميركي، واهتمام العدو الأبرز إيران.

استطلاعان للرأي كشفا أن نسبة التأييد لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تراجعت بسبب التعديلات القضائية الذي دفع به ائتلافه اليميني المتطرف.

وتوقعا تراجع عدد مقاعد ائتلافه الحاكم إذا قرر نتنياهو خوض انتخابات في الوقت الراهن.

يأتي هذا فيما كشفت مصادر أن اجتماعات إيرانية عقدت على مستويات رفيعة للنظر في أزمة إسرائيل وكيفية الاستفادة منها.

وتعليقا على نتائج لاستطلاع قال الكاتب والباحث السياسي إيلي نيسان في حديث مع غرفة الأخبار:

في المرحلة الحالية هذه الحكومة متماسكة بمكوناته متماسكة ببعضها البعض، ليس أمامهم بديل.. نتياهو دائما كان يفضل أن يكون لديه بديل.

لا أحد في البرلمان يثق في رئيس الحكومة نتنياهو ، حتى من شركائه.. ولهذا السبب هم يضغطون عليه لتمرير هذه القوانين، ويقولون له أن في غياب هذه القوانين سينسحبون من الحكومة.

نتانياهو الآن أسير لشركائه في الحكومة، ولهذا السبب هو مضطر بأن يقوم بما يقوم به الآن.

فيما جاء تعليق الكاتب الصحفي يواف شتيرن على الاستطلاع كالتالي: