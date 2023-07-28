العالم اليوم - بينهم رضيع.. مصرع 5 من أسرة واحدة في حادث بمصر

انتم الان تتابعون خبر بينهم رضيع.. مصرع 5 من أسرة واحدة في حادث بمصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 01:20 صباحاً - شهدت محافظة البحر الأحمر جنوبي القاهرة حادث سير مروع أسفر عن مصرع زوجين واثنين من أبنائهما ووالد الزوجة، حيث كانوا في طريقهم لقضاء عطلة المصيف بمدينة الغردقة.

ووفق سجلات مديرية أمن البحر الأحمر، فقد تلقت شرطة النجدة بلاغا بانقلاب سيارة ملاكي على طريق رأس غارب - الزعفرانة ووجود وفيات وجرحى.

وبانتقال الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف تبين وقوع الحادث عند الكيلو 20 قرب مدينة رأس غارب ووجود 5 متوفين وجريحين اثنين.

وبيانات المتوفين هم محمد توفيق، 39 سنة من مواليد قرية القلعة بمحافظة قنا ومقيم بمحافظة السويس، وزوجته دينا محمود 34 سنة، وابنهما الرضيع يوسف، سنة ونصف، وابنتهما سندس، 11 سنة، ووالد الزوجة محمود علي، 72 سنة، مقيم في رأس غارب.

وأصيب في الحادث ابنتيهما مودة، 3 سنوات، ومريم 10 سنوات.

وكشفت معاينة الأدلة الجنائية وتحليل بيانات موقع الحادث أن عجلة القيادة اختلت في يد الزوج محمد توفيق، فانحرفت السيارة وهي على سرعة كبيرة واصطدمت بالحاجز الإسمنتي على جانب الطريق وانقلبت.

فيما قال يوسف أبو الوفا، مقيم في قرية القلعة بمركز قفط في قنا وأحد أقارب الزوج المتوفي في الحادث، إن الأخير من مواليد قرية القلعة يقفط ولكنه اشتغل بالتجارة وانتقل إلى محافظة السويس للإقامة منذ عدة سنوات.

وأضاف لموقع "دوت الخليج" أن الزوج ضحية الحادث حضر من السويس بأسرته وباتوا لدى والد زوجته المقيم في رأس غارب حيث كانوا يعتزمون التوجه لقضاء المصيف بمدينة الغردقة، ولكن وقع الحادث الأليم.

وتابع أن الابنتين المصابتين في الحادث تخضعان للرعاية الطبية في مستشفى رأس غارب المركزي وحالتهما مستقرة، بينما توجد جثث المتوفين بمشرحة المستشفى حيث جرى استخراج تصاريح الدفن من أجل تشييع الجنازات في مسقطي رأس الزوج ووالد زوجته.