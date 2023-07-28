العالم اليوم - ولي العهد السعودي يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 03:22 صباحاً - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان.

وقالت وكالة الأنباء السعودية واس إنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر البيت الأبيض أن سوليفان، الذي رافقه بريت ماكغور كمنسق البيت الأبيض للشرق الأوسط، التقى الأمير محمد بن سلمان وعددا من كبار المسؤولين السعوديين وأن الجانبين ناقشا "مبادرات لتعزيز رؤية مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلاما وأمانا وازدهارا واستقرارا وترابطا مع العالم".