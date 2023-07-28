العالم اليوم - ترامب يواجه تهما جديدة في إطار قضية الوثائق السرية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 03:22 صباحاً - واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تهما جديدة في إطار قضية تعامله مع وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض، وهو ملف من المقرر أن تنطلق المحاكمة فيه بتاريخ مايو 2024.

وفي وثيقة قضائية نُشرت الخميس، يتهم المدعون الفدراليون خصوصا المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024 بأن ترامب حاول محو لقطات كاميرات المراقبة من مقر إقامته في فلوريدا، تجنبا لوقوعها في أيدي المحققين.

وفي إطار القضية، وُجه الاتهام أيضا إلى موظف في مقر إقامة ترامب في فلوريدا، حسبما كشفت الوثيقة القضائية.