العالم اليوم - أوكرانيا تمدد الأحكام العرفية وتستبعد الانتخابات البرلمانية

انتم الان تتابعون خبر أوكرانيا تمدد الأحكام العرفية وتستبعد الانتخابات البرلمانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 05:22 صباحاً - صوت البرلمان الأوكراني لصالح تمديد الأحكام العرفية 90 يوما أخرى حتى 15 نوفمبر، مستبعدا إمكان إجراء انتخابات برلمانية في أكتوبر.

فرضت أوكرانيا الأحكام العرفية في 24 فبراير 2022، وهو اليوم الذي بدأت فيه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ومددت كييف القانون عدة مرات منذ ذلك الحين، وهو يمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما من مغادرة البلاد.

قال ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان، على تطبيق المراسلة تيليغرام إن الأغلبية الساحقة من المشرعين صوتت لتمديد الأحكام العرفية.

ولا يمكن إجراء الانتخابات خلال الأحكام العرفية، وكان من المقرر أن يذهب المواطنون إلى صناديق الاقتراع في أكتوبر لانتخاب برلمان جديد. وستكون هذه هي المرة الأولى التي يؤجل فيها تصويت كبير بسبب الحرب.

ومن المقرر أن تجري أوكرانيا انتخابات رئاسية في مارس من العام المقبل.