العالم اليوم - الخارجية الفرنسية: انقلاب النيجر "ليس نهائيا"

انتم الان تتابعون خبر الخارجية الفرنسية: انقلاب النيجر "ليس نهائيا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 08:18 صباحاً - شدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا، اليوم الجمعة، على أنّ الانقلاب في النيجر ليس "نهائيًّا" بعد، وعبرت عن أملها في أن يستجيب الانقلابيّون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدوليّة للعودة إلى الحكم الديموقراطي.

ماذا قالت وزيرة الخارجية الفرنسية:

إذا سمعتموني أتحدّث عن ’محاولة انقلابيّة‘، فذلك لأنّنا لا نعتبر الأمور نهائيّة.

لا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي.

رئيس النيجر محمد بازوم "بصحّة جيّدة" على الرغم من أنّ مدبّري الانقلاب يحتجزونه في مقرّه.

تحدّث (بازوم) إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة.

"يمكن الوصول إليه"، وقد قال أيضًا إنّه في "صحّة جيدة".

الانقلابيون يحذرون فرنسا من التدخل في الشأن الداخلي

وأمس الخميس، حذر الانقلابيون في النيجر فرنسا من الدخل في الشأن الداخلي للنيجر، على ما وصفوه بأنه تجاوز لقرار إغلاق الحدود، بعدما هبطت طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي.

وفي تسجيل منشور على منصة "X" (توتير سابقا)، حذر المجلس الوطني لحماية الوطن القوات الفرنسية من التدخل في الشأن الداخلي للنيجر، مشيرا إلى أنه لاحظ هبوط طائرة عسكرية فرنسية في مطار نيامي الدولي، رغم إغلاق الحدود البرية والجوية حتى إشعار آخر.

وأوضح المتحدث العسكري باسم المجلس الوطني: