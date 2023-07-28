العالم اليوم - نتائج متباينة للشركات تضغط على مؤشرات أوروبا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 12:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، عن أعلى مستوياتها في عدة أشهر التي سجلتها خلال الجلسة السابقة، مع استيعاب المستثمرين لمجموعة متباينة من تقارير النتائج المالية للشركات، وارتفاع عوائد السندات بعد أن قام بنك اليابان المركزي بتعديل سياسته النقدية.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية مماثلة المكاسب في عوائد السندات اليابانية.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الخميس، لتصل إلى مستوى 4.25 بالمئة، ولتصل معدلات الفائدة للإقراض إلى 3.75 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ المركزي الأوروبي، لتكون هذه الزيادة التاسعة على التوالي منذ العام الماضي، وذلك للسيطرة على التضخم.

وقال بيان البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم يستمر في الانخفاض، ولكن لا زالت التوقعات تشير إلى أنه سيظل مرتفعاً للغاية لفترة طويلة جداً.

تحركات الأسواق

وبحلول الساعة 8:45 بتوقيت غرينيتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.28 بالمئة، بعد أن أغلق الخميس عند أعلى مستوى في عام ونصف العام، عقب قرار المركزي الأوروبي.

وهبط سهم "كابجيميني" 7.5 بالمئة بعد أن قالت المجموعة الاستشارية الفرنسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، إنها ستستثمر ملياري يورو (2.19 مليار دولار) في الذكاء الاصطناعي على مدى ثلاث سنوات.

وهبط سهم شركة الأدوية الفرنسية سانوفي 2.5 بالمئة، رغم أنها رفعت توقعاتها للأرباح.

لكن سهم "إيه.إم.إس أوسرام" ارتفع 12.5 بالمئة، بعد أن عرضت الشركة النمساوية لصناعة أجهزة الاستشعار استراتيجية لإعادة تنظيمها، وأعلنت نتائج الربع الثاني التي جاءت بما يتماشى مع توقعاتها.

وارتفع سهم شركة "هيرميس" للسلع الفاخرة 3.8 بالمئة مع زيادة المبيعات في الربع الثاني.