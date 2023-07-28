العالم اليوم - السيسي: نتطلع إلى حل توافقي بشأن تصدير الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 01:20 مساءً - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته في القمة الروسية-الإفريقية على ضرورة التوصل لاتفاق لاستئناف العمل بمبادرة حبوب البحر الأسود.

وطالب السيسي بضرورة الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وخاصة في إفريقيا، مشددا على وجوب إيجاد حلول عادلة لأسعار الغذاء والأسمدة لدول إفريقيا. وقال عبد الفتاح السيسي في كلمته: يجب الأخذ في الاعتبار احتياجات الدول النامية وخاصة في إفريقيا

نتطلع إلى حل توافقي بشأن تصدير الحبوب

القمة تظهر حجم العلاقات المهمة والمتينة التي تربطنا بروسيا

يجب إيجاد حلول عادلة لأسعار الغذاء والأسمدة لدول إفريقيا

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