العالم اليوم - ارتفاع تاريخي لأرباح مصرف أبوظبي الإسلامي في النصف الأول

انتم الان تتابعون خبر ارتفاع تاريخي لأرباح مصرف أبوظبي الإسلامي في النصف الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 01:20 مساءً - سجلت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى أرباح نصف سنوية في تاريخه خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن حققت نموا بنسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، لتلامس مستويات 2.3 مليار درهم (630 مليون دولار)، مقابل 1.4 مليار درهم (380 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2022، ما يشير إلى اتجاه ثابت في الربحية، وبلغ صافي الربح في الربع الثاني 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 68 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.

وقال البنك في بيان إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية يعود إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 85 بالمئة لتصل إلى ما يقارب خمسة مليارات و573 مليون درهم، كما ارتفعت ودائع العملاء لمستوى تاريخي متجاوزة 150 مليار درهم وقفزت قيمة الأصول 28 بالمئة إلى 182 مليار درهم.

وتحسنت الإيرادات في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 50 بالمئة لتصل إلى 4.3 مليار درهم مقارنة بـ 2.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بفضل تنوع مصادر الدخل والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات.

وسجل المصرف نمواً في الدخل من مصادر التمويل بنسبة 75 بالمئة، لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو في التمويلات وهوامش ربح أفضل، كما زاد الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 14 بالمئة، ليصل إلى 1.3 مليار درهم في النصف الأول مقابل 1.2 مليار درهم مقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو بنسبة 15 بالمئة في الرسوم والعمولات.

وتم تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 7.0 نقطة مئوية لتصل إلى 33.9 بالمئة مقارنة بـ 40.9 بالمئة في النصف الأول من عام 2023، وذلك نتيجة التحسن في الإيرادات والتعزيز من الإنتاجية.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 31 بالمئة لتصل إلى 150 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 115 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 14 بالمئة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة، وتشكّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير حالياً نسبة 66 بالمئة من أرصدة الودائع.

وحافظ "مصرف أبوظبي الإسلامي" على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.82 بالمئة، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية عند 17.65 بالمئة، كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 78.0 بالمئة، والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.8 بالمئة.