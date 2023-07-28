العالم اليوم - رغم الانقلاب.. أورانو الفرنسية تواصل أنشطة التعدين في النيجر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 01:20 مساءً - قالت شركة أورانو الفرنسية للوقود النووي، الجمعة، إن أنشطتها في مجال التعدين في النيجر متواصلة رغم الأحداث الأمنية الدائرة في البلاد.

وأضافت أورانو في بيان: "فرقنا تراقب عن كثب الأحداث التي وقعت يوم الأربعاء في النيجر... أنشطتنا مستمرة".

وأضافت الشركة أن محطات الطاقة النووية الفرنسية تستمد أقل من 10 بالمئة من اليورانيوم الذي تحتاج إليه من الدولة الأفريقية.

وأعلنت مجموعة جنود ظهرت بالتلفزيون الرسمي للنيجر في وقت متأخر الأربعاء عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي.

وأعلن الجيش الخميس في بيان وقعه رئيس الأركان دعم الانقلاب في النيجر. وقال إن الأولوية لديه هي تجنب زعزعة استقرار البلاد.