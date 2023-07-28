العالم اليوم - العجز التجاري التركي يتقلص إلى 5.16 مليار دولار في يونيو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 02:18 مساءً - أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن عجز التجارة الخارجية تقلص 37.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 5.16 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، تراجع العجز بنسبة 58.7 بالمئة عن بيانات مايو والتي كانت 12.5 مليار دولار.

وبحسب البيانات، انخفضت الصادرات 10.5 بالمئة إلى 20.9 مليار دولار في يونيو، بينما تراجعت الواردات 17.5 بالمئة إلى 26.1 مليار دولار.

وفي مايو، بلغت الصادرات 21.66 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 34.2 مليار دولار.

وفي المجمل، ارتفع العجز التجاري التركي في النصف الأول من العام 18.7 بالمئة إلى 61.24 مليار دولار.

وكانت الليرة التركية قد تعرضت لتراجعات قياسية قبل قرار المركزي التركي الأسبوع الماضي، إلى مستويات 26.9 مقابل الدولار، وبقيت منذ ذلك الحين تتحرك قريبة من هذه المستويات.

وكان المركزي التركي، قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس لتصل إلى 17.50 بالمئة، وهو أقل كثيرا من التوقعات التي كانت تشير بزيادة 500 نقطة أساس (5 بالمئة)، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع بها المركزي معدلات الفائدة في تحول كبير في السياسة النقدية بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال المركزي التركي في بيان إنّه قرّر رفع معدل الفائدة بمقدار 2.5 بالمئة و"الاستمرار في تشديد السياسة النقدية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى خفض التضخّم".

وأوضح في بيانه أنّه سيواصل "تدريجياً تشديد السياسة النقدية (...) إذا لزم الأمر إلى حين حدوث تحسّن كبير في توقّعات التضخّم".