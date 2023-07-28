العالم اليوم - الرئيس المعين لـCOP28: يجب الإسراع في عملية "تحول الطاقة"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 02:18 مساءً - شدد سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، على أهمية الإسراع في عملية "تحول الطاقة".

ففي الاجتماع الوزاري لاستدامة المناخ لمجموعة العشرين اليوم في تشيناي، شدد الجابر على أهمية الإسراع في عملية تحول الطاقة، للحفاظ على فرص تحقيق خطة الـ"1.5 درجة مئوية".

كما شدد الجابر خلال الاجتماع على الحاجة إلى توسيع وتنسيق جهود التكيف للتعامل مع تأثيرات المناخ.

وقال رئيس COP28 المعين لممثلي مجموعة العشرين: "العالم يريد تقدما تحويليا.. العالم يطلب نتائج غير مسبوقة"، مشددا على أن الأهداف الطموحة لا تتحقق إلا من خلال وحدة الهدف والتضامن في العمل.

والتقى الجابر بوزير البيئة الياباني، أكيهيرو نيشيمورا، حيث ناقشوا الحاجة الملحة لتسريع التحول العادل والمنظم للطاقة وتوسيع نطاق التمويل لدفع التقدم في جهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه.