العالم اليوم - ارتفاع أرباح البنك السعودي الأول 43% بالربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 02:18 مساءً - قفزت أرباح البنك السعودي الأول في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 43 بالمئة، على أساس سنوي، لتصل إلى 1.55 مليار ريال، بعد خصم الضرائب والزكاة، مقابل نحو 1.1 مليار ريال، في نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مدى الستة أشهر الأولى من العام ارتفعت أرباح البنك الصافية بنحو 59 بالمئة إلى 3.3 مليار ريال، بحسب بيانات البنك على موقع البورصة السعودية.

وقال البنك إن السبب وراء ارتفاع الأرباح في الربع الثاني، هو ارتفاع إجمالي خل البنك من العمليات مع زيادة دخل العمولات الخاصة ودخل صرف العملات والأتعاب.

وأشار البنك إلى ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات وذلك بسبب زيادة رواتب ومصاريف الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية.

يذكر أن البنك السعودي الأول هو الاسم الجديد للبنك السعودي البريطاني (ساب) بعد اندماجه مع البنك الأول.