العالم اليوم - بوادر خلاف بين غرفتي الكونغرس حول موازنة البنتاغون

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 02:18 مساءً - أقرّ أعضاء مجلس الشيوخ الخميس الموازنة السنوية للبنتاغون، ولكن بنسخة مختلفة عن تلك التي اعتمدها مجلس النواب، وسيتعيّن على أعضاء المجلسين الاتفاق في الخريف لوضع صيغة نهائية لتمويل الجيش.

وتنص الموازنة على تمويل قدره 886 مليار دولار، طلبه الرئيس جو بايدن لبرامج دفاعية للعام 2024، ويمنح العسكريين زيادة على الرواتب بنسبة 5,2 بالمئة، ويوفّر مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار.

ووافقت أغلبية واسعة على النص إذ أيّده 86 عضواً بينما كان يكفي تصويت 60 عضواً لإقراره، وعارضه 11 آخرين.

وصوّت العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى جانب الأغلبية الديموقراطية الضعيفة في المجلس.

لكن يختلف النص عن ذلك الذي أقره مجلس النواب في 14 يوليو، حيث أضافت الأغلبية الجمهورية تدابير إضافية إلى نصها من شأنها أن تلغي برامج تعزز التنوع في الدفاع.

وعليه، سيتعين على مجلسي النواب والشيوخ إيجاد توافق لا يتوقع أن يكون سهلاً، اعتبارًا من سبتمبر المقبل، بعد العطلة الصيفية.