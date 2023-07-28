اعتقال 3 فلسطينيين من جنين ونابلس
اعتقلت قوات العدو الصهيوني صباح اليوم الجمعة، ثلاثة فلسطينيين من مدينتي جنين ونابلس بالضفة المحتلة وتستولي على دراجة نارية.
ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن مصادر محلية قولها، أن قوات الاحتلال اعتقل شاب من قرية برقة شمال غرب نابلس.
وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، شابين من بلدة يعبد غرب جنين.
وأفادت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين فجر اليوم، أثناء تواجدهما في قرية طورة، واستولت على الدراجة التي كانا يستقلانها.
وفي سياق منفصل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مدينة الخليل الليلة الماضية.
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