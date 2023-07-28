العالم اليوم - 500 سيارة كهربائية على متن السفينة المشتعلة قبالة هولندا

انتم الان تتابعون خبر 500 سيارة كهربائية على متن السفينة المشتعلة قبالة هولندا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 04:20 مساءً - قالت شركة (كيه.لاين) المشغلة لسفن الشحن، الجمعة، إن سفينة شحن سيارات مشتعلة قبالة ساحل هولندا منذ مساء يوم الثلاثاء تحمل ما يقرب من 500 سيارة كهربائية ضمن شحنتها بما يزيد بكثير عن العدد المعلن من قبل والذي قال إن عددها 25.

وأسفر الحريق على متن السفينة فريمانتل هايواي، المسجلة في بنما وتنقل شحنة سيارات جديدة، عن مقتل هندي من أفراد طاقم السفينة وإصابة سبعة آخرين قفزوا من على متنها هربا ألسنة اللهب.

وقال متحدث باسم الشركة المشغلة للسفينة ومقرها طوكيو إن شحنة السفينة تألفت من 3783 مركبة من بينها 498 مركبة كهربائية. لكنه رفض الإفصاح عن العلامات التجارية للمركبات وعما إذا كانت من بينها سيارات يابانية.

وقال خفر السواحل الهولندي، الخميس، على موقعه الإلكتروني إن سبب الحريق لم يتضح بعد. لكن تسجيلا صوتيا أصدرته محطة آر.تي.إل يشير إلى أن أحد أفراد فريق الطوارئ قال "الحريق نشب في بطارية سيارة كهربائية".

وذكر مجلس السلامة الهولندي أن هيئة الملاحة البحرية في بنما فتحت تحقيقا وأن هولندا تساعدها في التحقيقات.

وقال خفر السواحل إن السفينة، التي يبلغ طولها 199 مترا، لا تزال مشتعلة وتبعد حوالي 17 كيلومترا من أقصى شمال ساحل هولندا وكانت في طريقها من ألمانيا إلى مصر.