الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا

الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر أوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة تمكن قواتها من صد كل الهجمات التي شنها الجيش الأوكراني على خطوط التماس خلال اليوم الماضي، وتكبيد العدو خسائر يومية بلغت حوالي 690 جندياً.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن القوات الأوكرانية واصلت خلال اليوم الماضي محاولاتها لتنفيذ عمليات هجومية على محاور جنوب دونيتسك وكراسني ليمان ودونيتسك، الا انه تم صدها بالكامل وتكبيدها خسائر في الجنود والمعدات.

وأوضحت ان خسائر الجيش الاوكراني كانت على مختلف جبهات القتال فيما أصابت النيرات الروسية 117 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 133 منطقة.

واكدت ان مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة اصبح 457 طائرة، و244 مروحية، و5308 طائرات بدون طيار، و427 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11010 دبابات ومدرعات أخرى، و140 1 راجمة صواريخ، و5646 قطعة من المدفعية لبميدانية ومدافع الهاون و11939 مركبة عسكرية خاصة.