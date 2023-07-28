العالم اليوم - تباطؤ التضخم السنوي الأميركي بيونيو.. هل يتوقف رفع الفائدة؟

انتم الان تتابعون خبر تباطؤ التضخم السنوي الأميركي بيونيو.. هل يتوقف رفع الفائدة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 05:21 مساءً - سجل التضخم السنوي تباطؤا ملموسا بالولايات المتحدة في يونيو، الأمر الذي قد يُعجل بإنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، لأقوى دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات.

وكشفت بيانات وزارة التجارة، الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بـ 0.2 بالمئة الشهر الماضي، بعدما زاد 0.1 بالمئة في مايو.

وفي اثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ثلاثة بالمئة.

وهذه أقل زيادة سنوية منذ مارس 2021 وجاءت عقب زيادة نسبتها 3.8 بالمئة في مايو.

وباستبعاد البنود المتقلبة مثل المواد الغذائية والطاقة، ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة في يونيو بعدما ارتفع 0.3 بالمئة في الشهر السابق.

بيانات وزارة التجارة أظهرت أيضا نمو إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، بنسبة 0.5 بالمئة الشهر الماضي على أساس شهري.

وجرى تعديل بيانات مايو بالرفع لتظهر نمو الإنفاق 0.2 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، زاد إنفاق المستهلكين 1.6 بالمئة في الربع الماضي انخفاضا من 4.2 بالمئة بالربع الأول.

وكانت الزيادة كفيلة بالمساهمة في تعزيز معدل النمو الاقتصادي إلى 2.4 بالمئة في الربع الماضي، من معدل اثنين بالمئة المعلن في الشهور الثلاثة الأولى من العام.