العالم اليوم - فوز عريض للزمالك في كأس الملك سلمان.. وكلمة السر في المدرجات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 08:18 مساءً - حقق نادي الزمالك المصري فوزا كبيرا أمام الاتحاد المنستيري التونسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في بطولة كأس الملك سلمان بالسعودية، وسط حضور جماهيري غفير لعشاق الفريق الأبيض الذين جاءوا من أنحاء المملكة لمؤازرة اللاعبين في البطولة العربية.
وزحف مشجعو الزمالك من الرياض وجدة وغيرها من المدن نحو الطائف من أجل دعم الفريق خلال مباريات المجموعة الثالثة بالبطولة آملين في تحقيق أفضل النتائج وحصد اللقب بنهاية المطاف، وفقا لحديث فايز أبوبكر المتحدث باسم رابطة مشجعي الزمالك بالسعودية.
وسيطر الزمالك على أحداث المباراة حيث تمكن المهاجم سيف الدين الجزيري من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 26 قبل أن يُزيد أحمد سيد زيزو من جراح الاتحاد المنستيري بتسديدة قوية في المرمى بالدقيقة 43 وفي الشوط الثاني أحرز سيد عبدالله هدفين دون خطورة على مرمى الحارس محمد صبحي.
ويقول أبوبكر: "منذ اللحظة الأولى التي تأكدنا فيها من مشاركة الزمالك في البطولة وقدومه إلى السعودية قمنا بعقد اجتماعات عدة بين كافة المسؤولين عن جمهور الفريق في المدن المختلفة، من أجل دعم ومساندة نادينا أثناء الحدث الرياضي العربي، ولم يبخل أحد من المشجعين في تقديم يد العون".
التشجيع رغم عناء السفر
ويتابع المتحدث باسم رابطة مشجعي الزمالك بالسعودية: "حضر اليوم نحو 5 آلاف مشجع على الأقل من أبناء الرابطة إلى مباراة اليوم أمام الاتحاد المنستيري، رغم عناء السفر لساعات طويلة وصيام البعض في يوم عاشوراء، وحرصنا على الظهور بأفضل صورة ممكنة داخل المدرجات".
ويتابع أبوبكر لموقع "دوت الخليج": "اهتم عدد كبير من المشجعين باصطحاب ذويهم وأطفالهم لحضور المباراة وارتداء قميص نادي الزمالك من أجل زرع الانتماء داخلهم منذ صغرهم، ولم تتوقف الهتافات طوال أحداث المباراة، كانت الأجواء مشتعلة بالحماس وخاصة مع الأداء المثالي للفريق والهجمات المستمرة على المنافس".
وخلال المباراة انتشرت صور جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إشادة بقطع المشجعين لمسافات طويلة من أجل مساندة الفريق في مباراته الأولى ليعتبر رواد "السوشيال ميديا" أن المتواجدين في المدرجات هم كلمة السر في الفوز العريض للفريق الأبيض.
الأوراق الرابحة
وعن الأوراق الرابحة داخل الزمالك خلال مباراة اليوم يقول المتحدث باسم رابطة مشجعي الزمالك بالسعودية: "سعداء بقيام كافة اللاعبين بأداء أدوارهم على أكمل وجه أمام الاتحاد المنستيري وخاصة قائد الفريق شيكابالا الذي صنع الهدف الأول ونجمنا المفضل أحمد سيد زيزو صاحب الهدف الثاني والهداف سيف الجزيري وكذلك سيد عبدالله".
وينوه أبوبكر إلى أن الزمالك تمكن من وقف خطورة الاتحاد المنستيري رغم دعم صفوفه بصفقات جديدة مؤخرا من أبرزها المهاجم الموريتاني الدولي ياسين الشيخ الولي فضلا عن لاعب الوسط السنغالي أبوبكر سارا وتواجد التونسي محمد أمين بن عمر وحارس المرمى الجديد.
ويؤكد أبوبكر لموقع "دوت الخليج" أن الفوز خلال المواجهة الأولى في بطولة كأس الملك سلمان بالسعودية منح الجمهور شعور بالاطمئنان قبل المباريات الصعبة القادمة حيث يلتقي الزمالك بفريق النصر تحت قيادة كريستيانو رونالدو ونادي الشباب السعودي.
احتفال بالقائد المعتزل
ويُشير أبوبكر إلى أن الجمهور قام بتجهيز احتفال خاص بنجم الفريق محمد عبدالشافي الذي أعلن اعتزاله منذ يومين بعد مسيرة كبيرة مع الزمالك باعتباره أحد أبناء النادي المخلصين وقائد تاريخي للفريق، وعدم إثارته لأي أزمات أثناء تواجده داخل جدران النادي لسنوات طويلة.
ويختتم أبوبكر حديثه لموقع "دوت الخليج" قائلا: "نطمح بأن يحقق الزمالك مركزا متقدما في المجموعة الثالثة بالبطولة وينطلق إلى الأدوار الإقصائية ومنها للمباراة النهائية، نحن نشجع فريق كبير يبحث دائمًا عن المكسب والبطولات، لذلك نتمنى حصد كأس الملك سلمان بالسعودية".
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فوز عريض للزمالك في كأس الملك سلمان.. وكلمة السر في المدرجات .. في رعاية الله وحفظة