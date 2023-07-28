العالم اليوم - فيديو لمشهد غير مألوف.. هجوم صاروخي في سماء روسيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمشهد غير مألوف.. هجوم صاروخي في سماء روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 08:18 مساءً - قال الجيش الروسي، الجمعة، إنه أسقط صاروخا أوكرانيا فوق مدينة تاغانروغ بجنوب روسيا، وإن شظايا الصاروخ أصابت عددا من المدنيين وألحقت أضرارا ببعض البنايات.

ولم يصدر رد فوري من أوكرانيا التي نادرا ما تعلق على هجمات داخل روسيا أو على الأراضي الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال فاسيلي غولوبيف حاكم منطقة روستوف الروسية القريبة من أوكرانيا والتي تضم مدينة تاغانروغ إن مقهى ومتحفا أصيبا فيما تحطمت نوافذ مبنى سكني.

وأضاف أن 9 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح دون سقوط قتلى.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث تم تداولها عبر الإنترنت مبنى منخفض الارتفاع وقد تهدمت أجزاء منه.

صاروخ ثان

بعدها بساعات، أعلنت روسيا أنها اعترضت صاروخا أوكرانيا ثانيا بجنوب غرب أراضيها، بعد تدمير صاروخ أول سقطت شظاياه في مدينة تاغانروغ واصابت 15 شخصا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "انظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخا اوكرانيا قرب مدينة آزوف في منطقة روستوف"، مشيرة الى سقوط الشظايا هذه المرة "في منطقة مهجورة".

وفي سياق منفصل ترددت أنباء عن انفجار بمصفاة لتكرير النفط في مدينة سامارا الروسية.

وقال عضو البرلمان ألكسندر خنشتاين إن الانفجار الذي وقع في مصفاة تملكها شركة روسنفت نتج فيما يبدو عن قنبلة. وكتب على منصة تيليغرام "لحسن الحظ، لم تحدث أضرار جسيمة ولا إصابات خطيرة".

وذكرت وكالة تاس للأنباء أنه تم اعتقال شخص يعتقد أنه مسؤول عن الانفجار.

وتعرضت أجزاء من روسيا، وخاصة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، للقصف أو لهجمات بطائرات مسيرة خلال الحرب المستمرة منذ 17 شهرا. وكانت منشآت الطاقة ومخازن الأسلحة أهدافا متكررة للهجمات.