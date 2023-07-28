العالم اليوم - أسهم أوروبا تسجل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 09:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، الجمعة، بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان المركزي تعديلا مفاجئا لسياسته النقدية، لكن الأسهم القيادية في ألمانيا خالفت الاتجاه لتغلق عند مستوى قياسي وسط بوادر على انحسار التضخم.

وقالت وكالة الإحصاء الفيدرالية الألمانية في بيان إن الناتج المحلي الإجمالي بلغ صفر بالمئة في الربع الثاني، إذ أثر ضعف القوة الشرائية، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض طلبات المصانع على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وكان الرقم أسوأ مما توقعه محللون استطلعت آراؤهم شركة البيانات المالية FactSet، والذين توقعوا نموا بنسبة 0.3 بالمئة.

تحركات الأسواق

أغلق مؤشر ستوكس 600 لأسهم أوروبا منخفضا 0.2 بالمئة، بعدما أغلق عند أعلى مستوياته في نحو عام ونصف العام الخميس، حينما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة وفقا للمتوقع، لكنه أشار لاحتمال التوقف مؤقتا عن التشديد النقدي في سبتمبر.

وسجل المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيا خلال التعاملات، وحافظ على معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.39 بالمئة، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في ألمانيا عاود الهبوط.

وعلى الرغم من انخفاضه اليوم، سجل المؤشر ستوكس 600 مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، وسط آمال في اقتراب كل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

وكان مؤشرا التكنولوجيا، وشركات التعدين، من بين الأفضل أداء هذا الأسبوع، حيث ارتفعا 3.6 بالمئة و3.4 بالمئة على الترتيب.