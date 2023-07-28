العالم اليوم - السيسي يدعو موسكو وكييف لإيجاد "حلول عاجلة" لأزمة الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 28 يوليو 2023 09:22 مساءً - دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، موسكو وكييف، إلى إيجاد "حلول عاجلة" بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وسط مخاوف سائدة بعد انتهاء مفاعيل اتفاقية أتاحت تصدير ملايين الأطنان من الحبوب الأوكرانية.

وأكد الرئيس المصري في كلمة ألقاها خلال القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبرغ،"على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتوفير الغذاء والأسمدة بأسعار تساعد إفريقيا على تجاوز هذه الأزمة".

وأعلن السيسي تطلعه "للتوصل لحل توافقي بشأن اتفاقية تصدير الحبوب، يأخذ في الاعتبار مطالب كافة الأطراف ومصالحهم، ويضع حداً للارتفاع المستمر في أسعار الحبوب"، وذلك بعد أسبوع من تخلي موسكو عن هذا الاتفاق الذي يرتدي أهمية بالغة للدول الإفريقية.

وانسحبت روسيا من الصفقة التي سمحت لأوكرانيا بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب على الرغم من الصراع، واشتكت من عراقيل تعترض تسليمها للمنتجات الزراعية.

في عام واحد، أتاح هذا الاتفاق إخراج ما يقرب من 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما ساعد على استقرار أسعار الغذاء العالمية وجنّب مخاطر حصول حالات نقص.

لكن في الأيام الأخيرة، حاولت موسكو طمأنة شركائها الأفارقة، قائلة إنها تتفهم "قلقهم" بشأن الموضوع، ووعدت ست دول إفريقية بتسليم شحنات حبوب مجانية "في الأشهر المقبلة".

من جانبه، قال وزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، الجمعة، إن بلاده زادت صادراتها من القمح إلى إفريقيا بثلاثة أمثال تقريبا في النصف الأول من العام الحالي، إلى تسعة ملايين طن، حسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

وأضاف أن إجمالي قيمة الصادرات الزراعية إلى إفريقيا زاد إلى 3.3 مليار دولار تقريبا في الفترة نفسها.