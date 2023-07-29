العالم اليوم - "شطب" يوفنتوس من البطولات الأوروبية الموسم المقبل

انتم الان تتابعون خبر "شطب" يوفنتوس من البطولات الأوروبية الموسم المقبل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 01:20 صباحاً - شطب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مشاركة نادي يوفنتوس في دوري المؤتمر الأوروبي هذا الموسم بسبب مخالفات مالية ومحاسبية تسببت بالفعل في عدم تأهل النادي لدوري أبطال أوروبا.

خسر يوفنتوس مكانه في دوري المؤتمر الأوروبي، الذي سيذهب إلى فيورنتينا في الدور الإقصائي الذي يبدأ في 24 أغسطس.

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الجمعة إنه يتعين على يوفنتوس أيضا سداد غرامة قدرها 10 ملايين يورو لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف.

كما قد يتم خصم 10 ملايين يورو أخرى إذا فشل النادي في الامتثال لقواعد المراقبة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم في المواسم المقبلة.

كانت عقوبة يويفا على يوفنتوس متوقعة منذ الموسم الماضي عندما تم حسم 10 نقاط من النادي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن المحققين الماليين للنادي قرروا أن يوفنتوس انتهك شروط التسوية المتفق عليها مع النادي العام الماضي.