العالم اليوم - تحطم مروحية عسكرية أسترالية.. وفقدان 4 أشخاص

انتم الان تتابعون خبر تحطم مروحية عسكرية أسترالية.. وفقدان 4 أشخاص من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 03:22 صباحاً - فُقِد أثر أربعة أشخاص إثر تحطم مروحية تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكرية، حسبما أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، السبت.

وتحطّمت الطائرة الأوروبّية الصنع، من طراز تايبان إم آر إتش-90، في وقت متقدّم الجمعة.

وقال مارليس، خلال مؤتمر صحفي، بعد 12 ساعة على وقوع الحادث: "بينما نتحدّث إليكم الآن، لم يُعثَر على أفراد الطاقم الأربعة بعد".

وأشار إلى أن المروحية سقطت في المياه القريبة من جزيرة هاميلتون.

وإثر الحادث، عُلِّقت المناورات العسكرية الواسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا.

وكانت المروحية تشارك في مناورات "تاليسمان سايبر" العسكرية، والتي تجرى كل سنتين بين الولايات المتحدة وأستراليا.