العالم اليوم - ماركا: هذا ما تبقى لحسم انتقال مبابي إلى ريال مدريد

انتم الان تتابعون خبر ماركا: هذا ما تبقى لحسم انتقال مبابي إلى ريال مدريد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 04:20 صباحاً - قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن قصة انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد مستمرة منذ سنوات، لكن نهايتها تبدو قريبة.

وأوضح المصدر أن إدارة النادي الملكي أُبلِغت من طرف والدة اللاعب، فايزة العماري، بالسعر الذي حدده باريس سان جرمان للموافقة على بيع مبابي.

وأضاف أنه "رقم قريب جدا من 250 مليون يورو"، مبرزا أن مسؤولي لوس بلانكوس سيعملون على "خفض" هذا المبلغ، كونه يتجاوز العرض الذي يطمحون إلى تقديمه، كما أنهم "غير مستعدين لدفع هذه القيمة للاعب سينتهي عقده مع الفريق الباريسي بعد سنة واحدة فقط".

وأشارت "ماركا" إلى أن "هناك أخيرا شعورا بقرب التوصل إلى نتيجة.. ما تبقى هو تعديل رسوم الانتقال النهائية".

وتابعت: "تدرك إدارة النادي الباريسي أنها إذا لم تخفض مطالبها بحلول 31 أغسطس، فسيكون مبابي مستعدا لاحترام عقده والمغادرة بعد 30 يونيو 2024 مجانا دون أن تحصل على يورو واحد".

وأبرزت أن رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، يحاول الحصول على مبلغ يجعله يحقق "أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم"، متجاوزا 222 مليون يورو، التي دفعها بنفسه لضم نيمار من برشلونة.