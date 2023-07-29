العالم اليوم - الأمم المتحدة: نقل رُبع حمولة خزان "صافر"

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 29 يوليو 2023 08:22 صباحاً - أعلنت الأمم المتحدة، نقل رُبع حمولة الخزان المتهالك للناقلة اليمنية "صافر" من النفط الخام إلى الناقلة البديلة "اليمن"، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أيام فقط على بدء التفريغ الذي يقدر أن يستغرق نحو ثلاثة أسابيع.

وذكر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في اليمن، أن فرق الإنقاذ تمكنت من ضخ 223 ألف برميل نفط خام بأمان من "صافر"، مؤكدا أن العمل يمضي بوتيرة عالية.

وكتب مدير البرنامج الإنمائي، كيم إشتاينر في "إكس" (تويتر سابقا): "إنه، مع مرور ثلاثة أيام على بدء الإنقاذ في البحر الأحمر، فإن فرق الأمم المتحدة تحرز تقدما مضطردا في ضخ النفط الخام إلى الناقلة البديلة".

وأضاف: "العملية المعقدة والدقيقة التي تنفذها المنظمة الدولية، تأتي لتفادي ما يمكن أن يكون أحد أسوأ الانسكابات النفطية في تاريخ البشرية".

مراحل تفريغ "صافر"